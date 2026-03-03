Yeni Şafak
Termometreler eksi 18’i gördü: Binalarda 3 metrelik buz sarkıtları oluştu

10:103/03/2026, Salı
DHA
Van'ın Başkale ilçesinde hava sıcaklığı gece, sıfırın altında 18 dereceye kadar düştü. Soğuk nedeniyle akarsular dondu, binaların çatılarında yaklaşık 3 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.

Kentte kar yağışının ardından soğuk hava da yaşamı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı Başkale’de, gece saatlerinde termometreler eksi 18 dereceyi gösterdi.

 Soğuk nedeniyle bazı araçlar çalışmazken, akarsuların da donduğu görüldü. Binaların çatı ve saçaklarında ise yaklaşık 3 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.


İlçede yaşayan Ferit Mamedi, "Mart ayındayız, ilkbaharı beklerken kış geri geldi. Dondurucu soğuklar nedeniyle binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Dün gece hava sıcaklığı eksi 18 dereceyi gördü. Soğuktan dışarı çıkamıyoruz" dedi.

Öte yandan Başkale Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Belirli noktalarda toplanan kar yığınları, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.



