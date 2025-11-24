TIR emniyet şeridinde park halindeki otobüse çarptı: 14 yaralı

Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan 13 kişi yaralanırken, TIR’ın sürücüsü Hayrettin K. ise kabinde sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sürücüyü uzun süren çalışmanın ardından çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Durumu ağır olan yaralılar Adana Şehir Hastanesi’ne, diğer yaralılar ise Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.







