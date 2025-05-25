Uğur Dündar geçenlerde şöyle bir paylaşımda bulunmuştu:





"Değerli dostum, önünde iki yol var: Biri çağdaş, laik özgürlükçü, liyakati önceleyen, gençlere fırsat eşitliği sağlayacak olan yönetimi işbaşına getirmek. Diğeri ise 21 yıldır ısrarla iktidarda tutulmana karşılık ülkeyi geriye götürdüğünü gördüğün baskıcıya yine oy vermek."