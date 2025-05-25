"Yaprak Dökümü" dizisinde canlandırdığı ‘Oğuz’ karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel, oyunculuğu bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. Zaman zaman Türkiye gündemine dair yorumlarıyla öne çıkan Karel, bu kez Uğur Dündar’a verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti.
Uzun yıllar boyunca pek çok dizide rol alan ve hafızalara Yaprak Dökümü dizisindeki Oğuz karakteriyle kazınan Tolga Karel geçtiğimiz yıllarda oyunculuğu ve tüm kariyerini geride bırakarak Amerika'ya yerleşme kararı almıştı.
Ünlü isim son dönemlerde sosyal medya hesabı üzerinden ekonomi, siyaset ve gündeme dair ne varsa sık sık yorum yapıyor. Karel, son olarak Uğur Dündar’ın açıklamalarına verdiği cevapla adından söz ettirdi.
Uğur Dündar geçenlerde şöyle bir paylaşımda bulunmuştu:
"Değerli dostum, önünde iki yol var: Biri çağdaş, laik özgürlükçü, liyakati önceleyen, gençlere fırsat eşitliği sağlayacak olan yönetimi işbaşına getirmek. Diğeri ise 21 yıldır ısrarla iktidarda tutulmana karşılık ülkeyi geriye götürdüğünü gördüğün baskıcıya yine oy vermek."
"ERDOĞAN BU YÜZDEN SEÇİLDİ ZATEN!"
Dündar'a seslenen sevilen isim, şu ifadeleri kullandı:
"Uğur abi 21 yıl önce dediğin gibi bir ülkede mi yaşıyorduk? Gençtik, sizin haberlerinizden izliyorduk hastanelerde rehin tutulan bebekleri, yoksulluğu, sefaleti... Erdoğan bu yüzden seçildi zaten!.."
Ünlü oyuncu Tolga Karel, geçtiğimiz yıllarda radikal bir alarak ABD'ye taşınmıştı. Oyunculuğu tamamen bırakarak tır şoförlüğü yapan ünlü isim, kısa süre içerisinde işlerini büyüterek bir lojistik firmasının sahibi oldu.
Eşi ve çocuklarıyla birlikte sakin bir hayat sürdüren ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor.