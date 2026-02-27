Trabzon, Ağrı, Bitlis, Kahramanmaraş… Tatil kararları dalga dalga yayıldı: 11 ilde okullar kapalı! İşte tam liste

Kimse okula gidemedi, valilik tatil ilan etti... Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar Türkiye’yi etkisi altına aldı, valiliklerden peş peşe tatil kararları geldi. Trabzon, Ağrı, Bitlis, Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ilde okullar için eğitime ara verildi. Bazı ilçelerde tüm okullar kapanırken, bazı bölgelerde taşımalı eğitim askıya alındı. Engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak. İşte okulların tatil edildiği iller ve ilçeler…
Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi. İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler...
Trabzon'da okullar tatil mi?
Trabzon’un yüksek ve iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma sonrası 3 ilçede tüm okullarda, 4 ilçede ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Alınan bilgiye göre, Trabzon’un Düzköy, Maçka ve Dernekpazarı ilçelerinde tüm okullarda eğitime ara verilirken, Çaykara, Vakfıkebir, Arsin ve Şalpazarı ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Yetkililer, bölgede kar yağışının yer yer etkisini sürdürdüğünü belirterek, vatandaşların ve sürücülerin buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.
Bingöl'de okullar tatil mi?
Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle bugün Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 5 ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşulları devam ediyor. Oluşabilecek risklere karşı tedbir amacıyla Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu'da bugün okullar tatil edildi. İl merkezi ve merkeze bağlı köy okullarında da taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca 5 ilçedeki engelli ve hamile kamu görevlileri de bugün idari izinli sayılacak.
Erzincan'da okullar tatil mi?
Erzincan Valiliği, etkili olan kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle 27 Şubat 2026 Cuma günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda kent genelinde devam eden kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının düşük seyretmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, özellikle sabah saatlerinde don ve buzlanma riskinin artacağı ifade edildi.
Ordu'da okullar tatil mi?
Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, İkizce, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Fatsa, Ünye, Perşembe ve Altınordu ilçelerinde de bazı okullardaki taşımalı eğitime bugün için ara verildiği belirtildi.
Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.
Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kapanan yolların açılması için çalışmaların sürdüğü de ifade edildi.
390 yerleşim yerinin yolu kapandı, Van'da okullar tatil mi?
Van'da dün gece başlayan ve aralıklarla yağan kar nedeniyle 125 yerleşim yeriyle ulaşım sağlanamıyor. Tipi nedeniyle okullarda eğitim ve öğretime bugün ara verildi.
Meteoroloji'nin uyarısı sonrası Van'da dün gece kar etkili oldu. Aralıklarla yağan kar, sabah saatlerine kadar devam ederken, kentte 166 mahalle ve 224 mezra ile ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi, kapanan yolları açmak için çalışmalarını 600 personel ve 240 araçla yürütüyor.
Kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye kadar ulaştı. Büyükşehir ve İpekyolu belediyelerinin ekipleri, kent merkezinde kar temizleme çalışması yaptı. Belediye işçileri ise caddelerin kenarındaki kaldırımları kar kürekleriyle temizlemeye çalıştı. Karla, özellikle parklarda güzel görüntüler de oluştu. Kar yağışı ve tipi nedeniyle okullarda eğitim ve öğretime de bugün, 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Gümüşhane'de okullar tatil mi?
Gümüşhane’de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi. Gümüşhane Valiliği’nden yapılan açıklamada, meteorolojik tahminlere göre il genelinde kar yağışının aralıklarla ve yer yer yoğun şekilde devam edeceği, hava sıcaklığındaki düşüşle birlikte özellikle sabah saatlerinde buzlanma beklendiği belirtildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve ilçelerde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 27 Şubat 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise ilgili birim amirlerince değerlendirileceği kaydedildi.
Ağrı'da okullar tatil mi?
Ağrı'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullarda eğitim ve öğretime cuma günü ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre cuma günü il genelinde etkili olması beklenen kar yağışı dolayısıyla kentteki tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelin de izinli sayılacağı ifade edildi.
Bitlis'te okullar tatil mi?
Bitlis’te etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son değerlendirmelere göre, Bitlis il genelinde yer yer yoğun ve kuvvetli kar yağışının beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre Bitlis genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, hava sıcaklıklarındaki düşüş ve aşırı soğuklar nedeniyle buzlanma riski oluştu. Öğrenci ve vatandaşların can ve mal güvenliği göz önünde bulundurularak, Cuma günü Bitlis il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Bu kapsamda; tüm okullar, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur’an kursları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretim yapılmayacak. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu bulunan anneler, malul, hamile ve engelli çalışanlar ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacak" denildi.
Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi?
Kahramanmaraş'ın 5 ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Afşin ve Göksun ilçelerinde eğitim ve öğretime bugün ara verildiği belirtildi. Açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Ardahan'da okullar tatil mi?
Ardahan’da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kent genelinde cuma günü okulların tatil edildiği duyuruldu. Ardahan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz havanın akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği bildirildi. Açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışı ve özellikle buzlanma/don tehlikesi nedeniyle 27 Şubat Cuma günü il genelinde; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kursları dahil) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personel (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.
Bayburt'ta okullar tatil mi?
Bayburt’ta devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitime verilen aranın süresi bir gün daha uzatıldı. Bayburt Valiliği, 27 Şubat 2026 Cuma günü tüm eğitim kurumlarında ders yapılmayacağını duyurdu. Valilik tarafından yapılan bilgilendirmede, olumsuz hava şartlarının ulaşımda aksamalara yol açabileceği değerlendirilerek tedbir kararı alındığı belirtildi. Resmi ve özel okulların yanı sıra kurslar, kreşler ve rehabilitasyon merkezlerinde de eğitim faaliyetlerine ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan personel ile çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın çalışanların idari izinli sayılacağı kaydedildi.