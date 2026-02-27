Trabzon, Ağrı, Bitlis, Kahramanmaraş… Tatil kararları dalga dalga yayıldı: 11 ilde okullar kapalı! İşte tam liste

Ordu'da okullar tatil mi?





Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, İkizce, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Fatsa, Ünye, Perşembe ve Altınordu ilçelerinde de bazı okullardaki taşımalı eğitime bugün için ara verildiği belirtildi.





Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.





Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kapanan yolların açılması için çalışmaların sürdüğü de ifade edildi.



