İlk sefere 20 yolcuyla çıktıklarını dile getiren Çakır, "Türkiye'nin her yerinden ve komşu ülkeler Yunanistan, Bulgaristan, Romanya dahil olmak üzere yoğun talep var. Bilgi için sürekli arayanlar var. Telefonlarımız susmuyor desek yeridir. Bilhassa yaz ve okul tatil dönemlerinde büyük bir hareketlilik bekliyoruz. İnşallah hayırlı olur, uzun yıllar sonra hattı canlandırıyoruz." diye konuştu.







