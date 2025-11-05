Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Trabzon
12 saatlik yolculuk: Trabzon-Soçi feribot seferleri 11 yıl sonra yeniden başladı

12 saatlik yolculuk: Trabzon-Soçi feribot seferleri 11 yıl sonra yeniden başladı

23:435/11/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber

Trabzon ile Rusya'nın Soçi şehri arasında 14 yıl sonra yeniden organize edilen feribot seferlerinin ilki Trabzon Limanı'ndan gerçekleşti.

Lider Line şirketine ait 450 yolcu, 200 araç kapasiteli "Seabridge" isimli gemi 12 saat sürecek yolculuğuna akşam saatlerinde düzenlenen seferle başladı.



Lider Line Acente ve Gemi Sorumlusu Mustafa Çakır, yıllar sonra Trabzon-Soçi arasında ilk sefere çıkmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.



İlk sefere 20 yolcuyla çıktıklarını dile getiren Çakır, "Türkiye'nin her yerinden ve komşu ülkeler Yunanistan, Bulgaristan, Romanya dahil olmak üzere yoğun talep var. Bilgi için sürekli arayanlar var. Telefonlarımız susmuyor desek yeridir. Bilhassa yaz ve okul tatil dönemlerinde büyük bir hareketlilik bekliyoruz. İnşallah hayırlı olur, uzun yıllar sonra hattı canlandırıyoruz." diye konuştu.



Çifte vatandaşlığı bulunan ve Soçi'de yaşayan Trabzonlu Aidin Köksal ise seferlerin yeniden başlamasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Gürcistan üzerinden kendi aracımızla ya da uçakla İstanbul'a geliyorduk. Şimdi burası açılınca 3 bin 500 kilometre yol yapmaktansa 12 saat yolu gidip gelmek mükemmel." ifadelerini kullandı.



#Trabzon
#Soçi
#Feribot
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
UEFA ülke puanı sıralaması güncel durum 5 Kasım 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İşte Türkiye’nin UEFA ülke puanında son durum