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Trabzon'da heyelan: Evlerinde mahsur kalan 6 kişi ekiplerce kurtarıldı

Trabzon'da heyelan: Evlerinde mahsur kalan 6 kişi ekiplerce kurtarıldı

16:5622/02/2025, Cumartesi
AA
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<p>Ortahisar ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi, 4 katlı apartmanın girişini kapattı.</p>
Ortahisar ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi, 4 katlı apartmanın girişini kapattı.

Trabzon'da heyelanın binanın girişini kapatması nedeniyle evlerinde mahsur kalan 3'ü çocuk 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Apartman sakinleri kendi imkanlarıyla binadan çıkamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Melek Yılmaz'ı ve çocukları Nisa, Meryem ve Miray Yılmaz ile Yılmaz'ın akrabaları Muhittin ve Emine Canım'ı ikinci kattaki dairelerinin balkonuna uzatılan itfaiye merdiveniyle kurtardı.

Emine Canım, büyük bir korku yaşadıklarını ifade ederek, "Mutfakta yemek hazırlıyorduk. Bir gürültü geldi mutfaktan kaçtım" dedi.

Eşinin de olay anında mutfakta olduğunu anlatan Canım, içeri giren toprak ve taşların masayı kırması sonucu eşinin o alanda sıkıştığını ifade etti.

Canım, bacağından hafif şekilde yaralanan eşini, evdekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarttıklarını anlattı, evdeki eşyaların da kırıldığını sözlerine ekledi.

AFAD ve belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan heyelan anı binanın güvenlik kamerasınca görüntülendi.

#Trabzon
#Toprak Kayması
#Heyelan

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