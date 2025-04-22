Trabzon'da sis içinde heyelandan sirenli uyarıyla kurtuldular

'ASIRLARDIR BÖYLE BİR OLAY YAŞAMADIK'





Mahallede oturan Oktay Karabulut, jandarma ekiplerinin anons ve sirenlerle uyarılarda bulunduğunu anlatarak, "Çok yağmur yağdı ama asırlardır bu bölgede böyle bir olay yaşamadık. O yüzden bu duruma hayret ediyorum. Komşumuzun evi yıkıldı; çok şükür ki can kaybımız yok. Burası, yoğun kullanılan bir ana yol ve yaylaya çıkan bir yoldu. Böyle bir şey ummazdık. Jandarma siren sesiyle vatandaşlarımızı uyarınca şans eseri kurtuldular" diye konuştu.