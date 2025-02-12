Trabzon'daki heyelan bölgesi havadan görüntülendi

Can güvenliklerini sağladıktan sonra hayvanlarıyla ilgilendiklerini anlatan Korkmaz, "Daha sonra Arsin belediye başkanımız, kaymakamımız, AFAD yetkilileri geldiler. Yetkililer bizim can güvenliğimiz için önerilerde bulundu. Benim onlardan talebim konut değil. Hayvanlarımız var. Hayvancılıkla ülkeye, topluma bir şey üretmeye çalışıyoruz." diye konuştu.