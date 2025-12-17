Trafik çevirmelerinde büyük değişiklik: Sürücüler dikkat

Yaka kamerası dönemi

Yeni yılda yürürlüğe girecek yeni trafik düzenlemesinin amaç ve detaylarını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis ve jandarmanın denetimlerde kullanmaya başladığı ASELSAN üretimi yaka kamerasının yakında daha da yaygınlaşacağını ve envantere 110 bin tane daha yeni kameranın ekleneceğini ifade etmişti.