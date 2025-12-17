Trafik çevirmelerinde büyük değişiklik: Sürücüler dikkat

Yeni Şafak
Trafik denetimlerinde yeni bir uygulama hayata geçirildi. Buna göre trafik polislerinin yaptığı çevirmeler artık anbean kayıt altına alınacak. Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ASELSAN üretimi yüz tanımalı yaka kameralarıyla gerçekleştirilen rutin trafik uygulamasında, denetimler görüntü ve ses kaydı altında yapıldı.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda trafik denetimlerinde şeffaflığı esas alan uygulama başladı.

Yaka kamerası dönemi

Yeni yılda yürürlüğe girecek yeni trafik düzenlemesinin amaç ve detaylarını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis ve jandarmanın denetimlerde kullanmaya başladığı ASELSAN üretimi yaka kamerasının yakında daha da yaygınlaşacağını ve envantere 110 bin tane daha yeni kameranın ekleneceğini ifade etmişti.

Yaka kamerası ile denetimler sırasında sürücüler, yapılan işlem ve kayıt süreci hakkında bilgilendirilecek.

"Güvenliğiniz için görüntü ve ses kaydı yapılıyor" 

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü, şeffaf ve güven odaklı çalışmalarla vatandaşların huzur ve güvenliği için görevini sürdürdüğünü bildirdi. Bu kapsamda kent genelinde trafik şube ekiplerince yapılan rutin trafik uygulamalarında, "Güvenliğiniz için görüntü ve ses kaydı yapılıyor" bilgilendirmesi eşliğinde denetimler gerçekleştiriliyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen plaka tanıma, yüz tanımalı yaka kameralarının polis sahada aktif olarak kullanılmaya başlandı. Uygulamanın görev sırasında yaşanan olayların kayıt altına alınmasını sağlayarak hem güvenlik güçlerini hem de vatandaşları korumayı amaçlıyor.

Sistem sayesinde sahadaki uygulamalar merkezden canlı olarak da izlenebiliyor. İlk etapta trafik ekiplerinde başlatılan uygulamanın ilerleyen süreçte diğer birimlerde de yaygınlaştırılması planlanıyor.

