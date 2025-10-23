Trakya Keşif Fest'te Bayraktar TB2 ilgi gördü

"TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENMEK ONUR VERİCİ"





TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler de etkinlikle bilimin dört duvar arasından çıkarmayı hedeflendiğini belirterek, "Üniversite olarak ya da herhangi bir eğitim birimi olarak bir şenliği organize etmek, bir şenliği huzura çıkarmak elbette zor, elbette sıkıntılı, elbette meşakkatli bir eylem ancak TÜBİTAK 4007 kapsamında bir destekleme programına ortak olmak, onu üniversiteye kazandırmak ve bu destekleme programı kapsamında bir etkinlik düzenlemek hem oldukça zor hem de bir o kadar daha onur verici, gurur verici bir faaliyettir. Bu anlamda bu faaliyetin sarsılmaz bir irade ve güçlü bir iş birliği kapsamında olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.