Yeni Şafak Gazetesi - 29 Kasım 2025
Yatırımcı TL'de ısrarcı
Enflasyon karşısında reel getirisi eriyen dolar, tasarruf sahiplerini farklı arayışlara itti. Ekimde yaklaşık 10 milyar dolarlık artışla dikkat çeken bankalardaki döviz mevduatları, kasım ayında ise ivme kaybederek 2,6 milyar dolar eridi. Yaşanan hareketlilikle birlikte fondaki yatırımcıların bir kısmı, dövizden çıkarak Türk Lirası hesaplarına dönmeye başladı.
Trump yeni savaş başlatıyor
“Sekiz savaşı bitirdiğini” savunan Trump, Venezuela ile savaşa hazırlanıyor. Trump, uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle bir süredir bazı teknelerini vurduğu Venezuela’yı karadan da vuracağını duyurdu. Açıklama; CIA’e operasyon yetkisi verilmesi, Maduro’nun terör örgütü lideri ilan edilmesi ve ABD donanmasının Karayipler’e yığılmasının ardından geldi.
Galatasaray'da tek hedef galibiyet
Son 3 maçta 5 puan kaybeden Galatasaray, Kadıköy’deki güçlü derbi performansına güvenerek Fenerbahçe karşısına galibiyet hedefiyle çıkıyor. Sarıkırmızılılar, sahadan galibiyetle ayrılarak farkı açmak ve çıkış yakalamak istiyor.