Trump yeni savaş başlatıyor

“Sekiz savaşı bitirdiğini” savunan Trump, Venezuela ile savaşa hazırlanıyor. Trump, uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle bir süredir bazı teknelerini vurduğu Venezuela’yı karadan da vuracağını duyurdu. Açıklama; CIA’e operasyon yetkisi verilmesi, Maduro’nun terör örgütü lideri ilan edilmesi ve ABD donanmasının Karayipler’e yığılmasının ardından geldi.







