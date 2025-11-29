Yeni Şafak
Trump yeni savaş başlatıyor

29/11/2025, Cumartesi
G: 29/11/2025, Cumartesi
Yeni Şafak Gazetesi'nin 29 Kasım 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 29 Kasım 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Yatırımcı TL'de ısrarcı

Enflasyon karşısında reel getirisi eriyen dolar, tasarruf sahiplerini farklı arayışlara itti. Ekimde yaklaşık 10 milyar dolarlık artışla dikkat çeken bankalardaki döviz mevduatları, kasım ayında ise ivme kaybederek 2,6 milyar dolar eridi. Yaşanan hareketlilikle birlikte fondaki yatırımcıların bir kısmı, dövizden çıkarak Türk Lirası hesaplarına dönmeye başladı.


Trump yeni savaş başlatıyor

“Sekiz savaşı bitirdiğini” savunan Trump, Venezuela ile savaşa hazırlanıyor. Trump, uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle bir süredir bazı teknelerini vurduğu Venezuela’yı karadan da vuracağını duyurdu. Açıklama; CIA’e operasyon yetkisi verilmesi, Maduro’nun terör örgütü lideri ilan edilmesi ve ABD donanmasının Karayipler’e yığılmasının ardından geldi.



Galatasaray'da tek hedef galibiyet

Son 3 maçta 5 puan kaybeden Galatasaray, Kadıköy’deki güçlü derbi performansına güvenerek Fenerbahçe karşısına galibiyet hedefiyle çıkıyor. Sarıkırmızılılar, sahadan galibiyetle ayrılarak farkı açmak ve çıkış yakalamak istiyor.

