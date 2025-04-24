Türk Kızılay İstanbul depremi sonrası beslenme desteğini sürdürüyor

3 binden fazla çalışan ve gönüllüsüyle sahada beslenme hizmeti sağlayan Kızılay ve beslenme platformu paydaşları, saat 23.30 itibarıyla yaklaşık 115 bin bardak sıcak çorba, 100 binden fazla beslenme malzemesi, 12 bin 250 adet kumanya ile yaklaşık 125 bin adet sıcak ve soğuk içecek dağıttı.