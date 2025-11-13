Türkiye yasta

Hedeflerimizden milim şaşmadık

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, divan toplantısında kulübün sportif ve idari gündemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Özbek, futbol takımının hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da yoluna emin adımlarla devam ettiğini vurgularken, “Ajax galibiyetiyle gururlandık, devamı gelecek” dedi. Başkan Özbek, bahis soruşturması süreci ve kulübün projelerine dair de net konuştu.