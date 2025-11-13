Türkiye yasta

Yeni Şafak Gazetesi'nin 13 Kasım 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 13 Kasım 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Yerele kentsel dönüşüm görevi
Türkiye’de kentsel dönüşüm süreci yeniden ele alınıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yerel yönetimlere “Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi” hazırlama zorunluluğu getiriyor. Yeni adım, bakanlık eliyle yürütülen dönüşüm çalışmalarına yerel yönetimlerin daha etkin katılımını sağlamayı hedefliyor.
Türkiye şehadete yürüyen Mehmetçikler için yasta
Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelirken Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağındaki 20 askerin şehit olması, ülkeyi yasa boğdu. Şehadetleri 85 milyonun yüreğini dağlarken, geriye, kahramanların unutulmaz hikâyeleri kaldı.
Hedeflerimizden milim şaşmadık
G.Saray Başkanı Dursun Özbek, divan toplantısında kulübün sportif ve idari gündemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Özbek, futbol takımının hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da yoluna emin adımlarla devam ettiğini vurgularken, “Ajax galibiyetiyle gururlandık, devamı gelecek” dedi. Başkan Özbek, bahis soruşturması süreci ve kulübün projelerine dair de net konuştu.