Türkiye'de kampüsünden petrol çıkan ilk üniversite: 6 kuyu için imzalar atıldı yüzde 3 pay verilecek

"Gelirin, petrolün rezervine göre artmasını temenni ediyoruz"





PETAR Doğal Gaz ve Petrol Araştırma AŞ ile yaptıkları sözleşme ile üniversiteye yüzde 3 bir pay verilmesinin öngörüldüğünü bildiren Eronat, şöyle konuştu:





"Bu pay bizim özellikle hedeflerimize ulaşmamızda bize güven vermekte, istikrarın sağlanacağını düşünmekteyiz. Aynı zamanda devletimize olan yükümüzün hafifletileceği noktası da bize ayrı bir huzur vermektedir. Yaklaşık 20 milyon dolarlık bir yatırım söz konusudur. Bunun ciddi bir istihdama sebebiyet vermesini beklemekteyiz. Üniversitemize bugünkü değerlerle yılda yaklaşık 32 milyon lira bir gelir sağlayacağı düşünülmektedir. Bu gelirin petrolün rezervine göre artmasını temenni etmekteyiz."



