Türkiye'nin 82. ili için TBMM'ye teklif: 220 bin nüfuslu 3 ilçe birleşsin il olsun

Türkiye'nin idari haritasını değiştirecek kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na resmen sunuldu. Nüfusu, sanayisi ve sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyiyle iddiaya göre birçok ilden daha ileride olan ilçenin il statüsüne kavuşturulması talep edildi. MHP'li milletvekilinin imzasını taşıyan teklif, sadece yeni bir ilin kurulmasını değil, aynı zamanda nüfusu 70 bini bulan devasa mahallelerin de ilçe statüsüne yükseltilmesini öngörüyor. Bölgenin toplam nüfusu ise 220 bin civarında...
MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, Ereğli ilçesinin il statüsüne kavuşması için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi sundu. Hazırlanan tarihi teklif, sadece Ereğli'yi il yapmakla kalmıyor, aynı zamanda nüfus yoğunluğu devasa boyutlara ulaşan üç mahallenin de ilçe yapılmasını öngörüyor.
‘HAYIRLI OLSUN’
MHP'li Koçak, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kanun teklifinin detaylarını X hesabı üzerinden kamuoyuna duyurdu. Koçak, yaptığı heyecan verici paylaşımda konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Konya’nın en önde gelen ilçelerinden olan Ereğli’nin il olmasını öngören “Ereğli Adıyla Yeni Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi” başlıklı yasama çalışmamızı TBMM Başkanlığına sundum. Teklifle, hâlihazırda Ereğli ilçesine bağlı olan Aziziye, Belkaya ve Zengen mahallelerinin ilçe statüsüne çıkarılması da hedefleniyor. Konya’mız ve Ereğli için hayırlara vesile olsun!"
ÇARPICI NÜFUS ZITLIĞI
Söz konusu teklifin temel gerekçelerinden birini, Konya'nın mevcut idari ve demografik tablosundaki dikkat çeken farklılıklar oluşturuyor. Aynı il sınırları içerisinde nüfusu 2.000'in altında olan bir ilçe bulunurken, diğer yanda nüfusu 70.000'e yaklaşan koca bir mahalle yer alıyor.
GENEL GEREKÇE
Meclis’e sunulan genel gerekçede yer alan ifadeler ise şöyle:
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre; bu kanun teklifinde Ereğli îline bağlanması teklif edilen ve hâlihazırda Konya iline bağlı olan Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar ilçeleri ile birlikte bölgenin toplam nüfusu 220 bin civarındadır.
Nüfus, sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesi, sanayileşme, eğitim, sağlık, ulaşım sektörlerinde altyapı ve üstyapı imkânları gibi kıstaslar bakımından, Türkiye'deki birçok ilden daha ileri seviyede bulunan Ereğli'nin il statüsünde yeniden yapılandırılması sosyal, ekonomik ve idarî açıdan bir ihtiyaç halini almıştır.
Konya il merkezine yaklaşık 150 km uzaklıkta bulunan ve Konya'nın en büyük dördüncü ilçesi olan Ereğli; nüfusu, sosyo-ekonomik seviyesi, gelişmiş altyapı, ulaşım ağı ve mevcut kamu hizmetleri kapasitesi ve kendine has kültürel ve tarihî geçmişi ile müstakil bir il olma niteliğini haizdir.
Ereğli'nin komşu olduğu diğer 3 ilçe ile birlikte il statüsüne kavuşturulması halinde coğrafî, ekonomik ve kültürel açıdan bütünlük arz eden bir idarî yapı tesis edilmiş olacak; yerel yönetimlerin etkinliği artırılacak, bölgesel kalkınmayı güçlendirecek ve bölge halkının kamu hizmetlerinden duyduğu memnuniyet güçlendirilecektir.
Önerilen idarî düzenleme, merkezî idarenin taşra teşkilatının etkinliğini artırmaya yönelik olup Anayasa'nın 3. ve 126. maddeleriyle uyum içindedir."