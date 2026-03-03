Türkiye'nin 82. ili için TBMM'ye teklif: 220 bin nüfuslu 3 ilçe birleşsin il olsun

Nüfus, sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesi, sanayileşme, eğitim, sağlık, ulaşım sektörlerinde altyapı ve üstyapı imkânları gibi kıstaslar bakımından, Türkiye'deki birçok ilden daha ileri seviyede bulunan Ereğli'nin il statüsünde yeniden yapılandırılması sosyal, ekonomik ve idarî açıdan bir ihtiyaç halini almıştır.





Konya il merkezine yaklaşık 150 km uzaklıkta bulunan ve Konya'nın en büyük dördüncü ilçesi olan Ereğli; nüfusu, sosyo-ekonomik seviyesi, gelişmiş altyapı, ulaşım ağı ve mevcut kamu hizmetleri kapasitesi ve kendine has kültürel ve tarihî geçmişi ile müstakil bir il olma niteliğini haizdir.