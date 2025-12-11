Yeni Şafak
Türkiye’nin en soğuk noktası belli oldu: Ne Ardahan ne Erzurum, termometreler eksi 13’ü gösterdi

11:0011/12/2025, jeudi
G: 11/12/2025, jeudi
DHA
IHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son ölçümlerine göre, soğuk hava rekorunu elinde tutan Ardahan ve Erzurum zirveyi kaptırdı. Termometrelerin -13 dereceye kadar düştüğü bir kent adeta buz tuttu. soğuktan çok sayıda araç çalışmadı, günlük hayatı olumsuz etkiledi. İşte, Türkiye'nin en soğuk yerleri.

Türkiye’de soğuk havanın en sert yaşandığı Doğu Anadolu’da bu yıl tablo değişti. Meteoroloji verilerine göre, Ardahan ve Erzurum yerini başka bir ile bıraktı.

Ülkemizde dün gece ölçülen en düşük sıcaklık-13 ile Kars oldu. Kars'ın Selim ilçesinde ise hava sıcaklığı -10.8.

Kars’ta Sibirya soğukları hayatı olumsuz etkiliyor

Hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düştüğü kentte, vatandaşın havaya serptiği sıcak su soğuğun etkisiyle dondu, soğuktan çok sayıda araç çalışmadı.



Vatandaşlar araçlarının üzerine halı battaniye örterken, soğuktan etkilenen kuşlara ise esnaf yem verdi.

Hava sıcaklığının eksi 13 dereceye düştüğünü ifade eden vatandaşlar, "Kars’ta gece eksi 13 dereceyi gördük. Yağan karın etkisi bu, sabahları ayaza çekiyor. Araçların camları buz tuttu. Sabahları kalkınca kazımak zorunda kalıyoruz. Biraz da önlem alıyoruz, battaniye işte ne bulursak araçların ön camının üzerine örtüyoruz. Soğuklar başladı 2-3 ayımız böyle ayaz ve soğukla geçecek" dedi.

Türkiye’de en düşük sıcaklıklar 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son ölçümlerde, Türkiye’de gerçekleşen en düşük sıcaklıklar belirlendi.

Kars -13.0

Ağrı – Eleşkirt / Yayladüzü Beldesi -10.7

Rize – İkizdere / Ovit Geçidi -10.4

Kars Merkez -9.5

Erzurum – Palandöken / Doğu Anadolu Gözlemevi -9.1

Bitlis – Adilcevaz / Çanakyayla Köyü -7.3

Kars – Sarıkamış -7.1

Erzurum – İspir / Ulutaş Köyü -6.3

#hava durumu
#kar yağışı
#Meteoroloji
#Kars
