Türkiye’nin en soğuk noktası belli oldu: Ne Ardahan ne Erzurum, termometreler eksi 13’ü gösterdi

Hava sıcaklığının eksi 13 dereceye düştüğünü ifade eden vatandaşlar, "Kars’ta gece eksi 13 dereceyi gördük. Yağan karın etkisi bu, sabahları ayaza çekiyor. Araçların camları buz tuttu. Sabahları kalkınca kazımak zorunda kalıyoruz. Biraz da önlem alıyoruz, battaniye işte ne bulursak araçların ön camının üzerine örtüyoruz. Soğuklar başladı 2-3 ayımız böyle ayaz ve soğukla geçecek" dedi.