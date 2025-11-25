Yeni Şafak
Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi gösterildi: Vali'den çağrı geldi

10:5425/11/2025, Salı
G: 25/11/2025, Salı
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, yapay zekaya göre Türkiye'nin en tehlikeli mahalleleri listesinde yer alan Yüreğir ilçesindeki 19 Mayıs Mahallesi ile ilgili zannedildiği gibi bir durum olmadığını söyledi.

Bu konuda farklı anket ve araştırmaların olduğunu söyleyen Vali Köşger, "Aslında bu durum, geçmişten bu yana söyleyegeldiğimiz kent imajıyla ilgili. Adana'yı, olumlu yönlerini öne çıkararak tanıtmamız lazım. Tanıtma eksikliğimiz olduğu anlaşılıyor. Bu noktada yeni bir hareketlenmeye gireceğiz inşallah" diye konuştu.

ANKETE KATILANLARA ÇAĞRI: ADANA'YA GELİN


Vali Köşger, "Bu ankete katılan veya araştırmaya fikir verenlerin gelip, Adana'yı görmelerini istiyorum. Dışarıda, kafalarda oluşan bir Adana algısı var. Bir de geldiklerinde, yerinde gözlemledikleri bir Adana var. Herkes Adana'yı yerinde gördükten sonra kafalarında oluşan imajın yanlış olduğunu, Adana'nın aslında zannedildiği gibi bir şehir olmadığını söylüyor" dedi.

#Adana
#Yavuz Selim Köşger
#Yapay zeka
#19 Mayıs Mahallesi
