Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi gösterildi: Vali'den çağrı geldi

ANKETE KATILANLARA ÇAĞRI: ADANA'YA GELİN





Vali Köşger, "Bu ankete katılan veya araştırmaya fikir verenlerin gelip, Adana'yı görmelerini istiyorum. Dışarıda, kafalarda oluşan bir Adana algısı var. Bir de geldiklerinde, yerinde gözlemledikleri bir Adana var. Herkes Adana'yı yerinde gördükten sonra kafalarında oluşan imajın yanlış olduğunu, Adana'nın aslında zannedildiği gibi bir şehir olmadığını söylüyor" dedi.