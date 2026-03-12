Yeni Şafak
Türkiye'ye el uzatanın eli yanar



04:0012/03/2026, Perşembe
G: 12/03/2026, Perşembe
Enerji tedarikinde sıkıntımız yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin farklı kaynak ve güzergâhlardan enerji tedarik ettiği için arz güvenliğinde sorun yaşamadığını söyledi. Bayraktar, Türkiye’nin enerji politikasının temelinde stratejik planlama ve kaynak çeşitliliğinin bulunduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail-ABDİran Savaşı’nın büyümeden, bölgeyi tamamen ateşe atmadan durdurulması gerektiğini belirterek müzakerelere dönülmesi çağrısı yaptı. Türkiye’nin bölgedeki rolüne dikkat çeken Erdoğan, “Topraklarımıza göz diken olursa evelallah ona da ‘hodri meydan’ demekten çekinmeyiz. Türkiye edilgen konumdan çıkmış, bölgesinde denklem kurucu, oyun kurucu rol üstlenmiştir. Türkiye’ye el uzatanın eli yanar, Türkiye’ye dil uzatanın dili yanar” diye konuştu.

Avrupa Fatihi tarih yazıyor

Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeniden yapılanma içine giren G.Saray, hem Türkiye’de hem Avrupa’da görkemli günlerine dönüyor. Aslan, Süper Lig'de zirvede yürürken, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalin kapısını araladı.

