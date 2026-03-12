Yeni Şafak Gazetesi'nin 12 Mart 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 12 Mart 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Enerji tedarikinde sıkıntımız yok
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin farklı kaynak ve güzergâhlardan enerji tedarik ettiği için arz güvenliğinde sorun yaşamadığını söyledi. Bayraktar, Türkiye’nin enerji politikasının temelinde stratejik planlama ve kaynak çeşitliliğinin bulunduğunu belirtti.
Türkiye'ye el uzatanın eli yanar
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail-ABDİran Savaşı’nın büyümeden, bölgeyi tamamen ateşe atmadan durdurulması gerektiğini belirterek müzakerelere dönülmesi çağrısı yaptı. Türkiye’nin bölgedeki rolüne dikkat çeken Erdoğan, “Topraklarımıza göz diken olursa evelallah ona da ‘hodri meydan’ demekten çekinmeyiz. Türkiye edilgen konumdan çıkmış, bölgesinde denklem kurucu, oyun kurucu rol üstlenmiştir. Türkiye’ye el uzatanın eli yanar, Türkiye’ye dil uzatanın dili yanar” diye konuştu.
Avrupa Fatihi tarih yazıyor
Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeniden yapılanma içine giren G.Saray, hem Türkiye’de hem Avrupa’da görkemli günlerine dönüyor. Aslan, Süper Lig'de zirvede yürürken, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalin kapısını araladı.