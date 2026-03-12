Türkiye'ye el uzatanın eli yanar

Enerji tedarikinde sıkıntımız yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin farklı kaynak ve güzergâhlardan enerji tedarik ettiği için arz güvenliğinde sorun yaşamadığını söyledi. Bayraktar, Türkiye’nin enerji politikasının temelinde stratejik planlama ve kaynak çeşitliliğinin bulunduğunu belirtti.