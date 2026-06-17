İstanbul’un ulaşımını doğrudan etkileyecek 69 kilometrelik metro ringi tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Arnavutköy kesiminin de bitirilmesiyle Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattının bütünleştiğini açıkladı. Hattın 19 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılacağı bildirildi. Dev projenin İstanbul’da birçok noktada ulaşım süresini ciddi oranda azaltması bekleniyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Hattı’nın Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaların tamamlandığını açıkladı.
Türkiye’nin en uzun metro ringinin son halkası 19 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle hizmete açılacak.
Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi’ni Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve İstanbul Havalimanı – Halkalı Metro Hattı olarak 2 bölümde planladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, “Gayrettepe – İstanbul Havalimanı hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini 22 Ocak 2023’te, Kağıthane – Gayrettepe arasını ise 29 Ocak 2024 tarihinde hizmete açmıştık. İstanbul Havalimanı – Halkalı Hattı’nın ise 14 kilometrelik Kargo Terminali-Arnavutköy Hastane arasını da (depo bağlantı hatları dahil) 19 Mart 2024 tarihinde devreye almıştık.” dedi.
21,75 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy hattında çalışmalar tamamlandı
21,75 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaları tamamladıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Bu kesimdeki çalışmalarımızı sonuçlandırarak Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi adı altında; tamamı yeraltında olan metro sınıfında Türkiye’nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olan 69 kilometrelik ring hattını tamamladık. Bu kapsamda Halkalı-Arnavutköy arasında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı İstasyonlarımızı hizmete alacağız.” bilgisini paylaştı.
Halkalı-Gayrettepe arası 57 dakikaya düşecek
Uraloğlu, hattın tamamının işletmeye alınmasıyla Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe Metrosu ile İbn Haldun Üniversitesi İstasyonunda, Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile Kayaşehir İstasyonunda, Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile Olimpiyatköy İstasyonunda, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ile Halkalı Stadı İstasyonunda entegrasyonun sağlanacağını söyledi.
Halkalı İstasyonunda ise hattın MARMARAY ile entegre olacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
Ulaşım 30 dakikaya düşecek
“Sağlanan bu entegrasyonlar sayesinde; Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya düşecek.
İşte süresi kısalacak güzergâhlar
Halkalı-Göktürk arası 43 dakikaya, Halkalı-Kağıthane arası 54 dakikaya düşecek.
Halkalı-Gayrettepe arası 57 dakikaya, Küçükçekmece-Kemerburgaz süresi 50 dakikaya düşecek.
Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arası ise 48 dakikaya düşecek.