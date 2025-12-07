Uludağ’da kar yağışı şiddetlendi: Ekipler yolun kapanmaması için seferber oldu

Bölgede kar yağışının bu gece ve önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Uludağ’da sıcaklık şu anda 2 derece olarak ölçülürken, gecenin ilerleyen saatlerinde ve pazartesi günü sıcaklığın 0 derece ve altına kadar düşeceği tahmin ediliyor.