Uşak’ta feci kaza: Otomobilin çarptığı üç kişi hayatını kaybetti

Uşak’ın Eşme ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı. Kazada üç kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Eşme-Uşak karayolu Ahmetli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.S.F. (33) idaresindeki 64 EP 907 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen Mehmet Karaman (80), Ramazan Dulay (83) ve eşi Ayşe Dulay’a (75) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yayalar savruldu.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde Mehmet Karaman ve Ayşe Dulay’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan Ramazan Dulay ise Eşme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ramazan Dulay da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Mehmet Karaman ve Ayşe Dulay’ın cenazeleri Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.