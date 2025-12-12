Uşak’ta feci kaza: Otomobilin çarptığı üç kişi hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde Mehmet Karaman ve Ayşe Dulay’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan Ramazan Dulay ise Eşme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ramazan Dulay da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.