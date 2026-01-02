Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Üsküdar sahilinde lodos etkili oldu: Dev dalgalar oluştu

Üsküdar sahilinde lodos etkili oldu: Dev dalgalar oluştu

22:282/01/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber

Üsküdar’da soğuk ve kar yağışlı havanın ardından lodos etkili olmaya başladı. Lodos nedeniyle Salacak Sahili’nde dev dalgalar oluştu.

Kent genelinde kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte lodos yönlü rüzgarlar etkisini artırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) fırtına uyarısının ardından Salacak Sahili’nde dalga boyu yükselirken, zaman zaman dalgaların kıyıya vurduğu görüldü.

 Lodosun etkisiyle sahil boyunca oluşan dalgalar dikkat çekerken, Kız Kulesi’ni görmeye gelenler zor anlar yaşadı. 

 Yetkililer, rüzgarın etkisini sürdüreceğini belirterek sahil kesimlerinde dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

#Üsküdar
#Lodos
#Sahil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM TARİHİ BELLİ Mİ, bu akşam var mı yok mu? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman? 2 Ocak TRT 1 yayın akışı...