Üsküdar'da İsrail boykotu: McDonald's karşıtı protesto büyüyor

Ensar Esmer
13:149/10/2025, Perşembe
Üsküdar Çengelköy'de McDonald's şubesinin açılmasına karşı çıkan Bahçelievler Mahallesi sakinleri, Gazze’deki insanlık dramına dikkat çekerek sokağa çıktı. Yerel halk, İsrail menşeili markaların boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Üsküdar'ın Bahçelievler Mahallesi’nde, yakın zamanda kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen bir binanın altına McDonald's şubesi açılacağı yönünde duyuru yapılması üzerine bölgede protesto gösterileri başladı.

Çok sayıda vatandaş, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırıları protesto etmek ve Filistin halkıyla dayanışma göstermek amacıyla cadde üzerinde eylem düzenledi.

Protestolar, söz konusu markanın İsrail bağlantılı olması nedeniyle gündeme geldi. 

Göstericiler, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü askeri saldırılarla bağlantılı olarak İsrail menşeili veya destekçisi olarak görülen markalara karşı ekonomik boykot çağrısı yapıyor.

Gösteriler ilk olarak birkaç kişinin katılımıyla başlamış olsa da, ilerleyen günlerde artan destekle birlikte toplu protesto eylemlerine dönüştü. Protestolar, birkaç gündür her akşam saatlerinde düzenli olarak devam ediyor.

Eylemler sırasında taşınan pankartlar da dikkat çekici mesajlar içerdi. Katılımcılar ayrıca Filistin bayrakları taşıyarak Gazze’de yaşanan insan hakları ihlallerine karşı duyarlılık gösterdi.

Mahalledeki protesto hareketinin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

