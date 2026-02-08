Van’da 106 yerleşim yeri ulaşıma kapandı: Bahçesaray'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 ilçede toplam 106 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının en yoğun yaşandığı Bahçesaray ilçesinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

1 /5 Van merkezde dün gece yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde ve ilçelere kar yağdı.

2 /5 Kar yağışı nedeniyle Bahçesaray’da 71, Çatak’ta 18, Saray’da 12, Muradiye’de 3 ve Başkale’de 2 olmak üzere toplam 106 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

3 /5 Kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

4 /5 Kar yağışının en etkili olduğu Bahçesaray ilçesinde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aştı.