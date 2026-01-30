Yeni Şafak
Yalova’da çatı katında mangal keyfi yangınla bitti

Yalova’da çatı katında mangal keyfi yangınla bitti

00:0230/01/2026, Cuma
G: 29/01/2026, Perşembe
IHA
Yalova’da 5 katlı binanın çatı katında yakılan mangaldan dolayı çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Karpuzdere Mahallesi Teşvikiye Caddesi Şadırvan Sitesi’ndeki 5 katlı binanın çatı katındaki dairenin terasında yapılan mangaldan çıkan kıvılcımlar çatı katında yangına sebep oldu. 

 Alevler kısa sürede büyüyerek dairenin tamamına yayıldı. Yangına Çınarcık, Teşvikiye ve Yalova itfaiye ekipleri müdahale etti.

 Ekipler yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Öte yandan mangal yakan şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.

