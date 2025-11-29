Yeni Şafak
3 bin metredeki mescid yörede 'Kırkların buluşma yeri' inancıyla anılıyordu: Yanan Kırklar Mescidi’nin yerine yenisi yapılacak

18:2429/11/2025, Cumartesi
IHA
Trabzon-Bayburt sınırında 3 bin 100 rakımda bulunan ve 4 gün önce çıkan yangında kül olan Kırklar Dağı Mescidi’nin yerine yenisi yapılacak.

Yörede manevi bir merkez olarak kabul edilen Kırklar Dağı Mescidi’nde 24 Kasım akşamı yangın çıktı.

Çıkan yangında büyük bölümü ahşap alan tarihi mescid alevlere teslim olarak tamamen yandı. 

 Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, çıkan yangın sonucu tamamen kül olan 3 bin 140 rakımdaki Kırklar Mescidi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Genç’e, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Çaykara Kaymakamı Ali Sapmaz ve Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok eşlik etti.

"Çok kısa sürede, derneğimizle el ele vererek bu güzel mekânı yeniden ayağa kaldıracağız"


Yangında can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu vurgulayan Başkan Genç, "Kırklar Mescidi’miz, Uzungöl’e bağlı, 3 bin 140 metre kodunda, cami ruhsatı olan en yüksek dini mekânlardan biri. Bizim için büyük bir manevi değere sahip. Burada geçtiğimiz günlerde meydana gelen yangının ardından Sayın Valimizin öncülüğünde, iş insanlarımızın, Çaykara Kaymakamlığımızın ve belediyemizin desteğiyle hep birlikte buraya vaziyet etmek üzere geldik...

İnşallah çok kısa sürede, derneğimizle el ele vererek bu güzel mekânı yeniden ayağa kaldıracağız. Ay yıldızlı bayrağımızı tekrar göndere çekerek Türk-İslam nişanesi olan bu mescidi daha da güçlü haline kavuşturacağız. Duyarlı iş insanlarımızın da katkılarıyla bu süreci hızlıca sonuçlandıracağız" dedi.

Yüzyıllardır yöre halkı tarafından manevi bir merkez olarak kabul edilen Kırklar Dağı, yörede "Kırkların buluşma yeri" inancıyla anılıyordu.



