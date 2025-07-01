Yangında tahliye edilen evde mahsur kalan 25 kedi ile 10 köpek kurtarıldı

Yangın bölgesinde gerek insanlara gerekse hayvanlara yardım ettiklerini anlatan Emir, "Evde çok sayıda kedi vardı. Çıkarabildiğimiz kadarını çıkardık. Çuvallara koyuyoruz ama içeride başka hayvanları fark ettik. Yangında 35 hayvanı kurtardık. Onlar bizim canımız, her şeyimiz." dedi.