Yangının içinde kalan vatandaşlar o anları anlattı: Alevleri söndürmeye çalışırken kalp krizi geçirmiş

Alevleri söndürmeye çalışırken kalp krizi geçirmiş

Yangının ardından oluşan zararı tamir etmeye çalışacaklarını belirten Çelik, “Ahır ya da ev olarak değil yanan malzemeler olarak 200-300 bin liraya yakın zararımız vardır. Klimasıdır, penceresidir, sayaçlar, kapılar var. Bundan sonra tamir edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Jandarma geldi tutanak tuttu. Sosyal Yardımlaşma gelecek dediler” ifadelerini kullandı. Yangın esnasında evde yatalak babasının bulunduğunu, abisinin ise evi alevlerden sorumak isterken kalp krizi geçirerek yoğun bakıma kaldırıldığını belirten Bayram Çelik, “Yüzde 97 engelli babam vardı evde yatalak. Dün ilk olarak onu buradan uzaklaştırdık. Ağabeyim burayı söndürmeye çalışırken kalp krizi geçirdi, yoğun bakıma kaldırıldı” şeklinde konuştu.