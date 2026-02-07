Yardım kampanyası tamamlanan Uras Ege için gökyüzüne balonlar bırakıldı

Kocaeli’de yaşayan DMD hastası 4 yaşındaki Uras Ege Tekin için yürütülen valilik onaylı yardım kampanyasının tamamlanmasının ardından gökyüzüne renkli balonlar bırakıldı.
Murat ve Sibel Tekin çiftinin Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası oğlu Uras Ege Tekin için başlatılan ve toplam maliyeti 120 milyon TL olan valilik onaylı yardım kampanyasının tamamlanması sonrası aile ve destekçileri, İzmit Milli İrade Meydanı’nda bir araya gelerek gökyüzüne renkli balonlar bıraktı.
"Evladımın ilaca kavuşacağına artık inanıyorum"
Kampanyayı zor şartlarda yürüttüklerini söyleyen anne Sibel Tekin, "Evladımın ilaca kavuşacağına artık inanıyorum. Bu saatten sonra ‘artık bu iş bitti’ dedim. Ama gerçeklik algım tamamen gitmişti bu süreçte. 2 gündür duygusallıktan ağlamaya başladık ama bizim için yeni bir hayat başlayacak...
O geride kalan karanlık, tedavinin olmadığı günler çok zordu bizim için. Bir umudumuz vardı, o umut için mücadele ettik. Şu an çok mutluyuz ve huzurluyuz. Bir anne olarak oğlumun gözlerinin içine daha rahat bakabiliyorum. Bir annenin ve babanın çaresizliği gerçekten çok ağır. Uras Ege için gönülden bağ kurmuş birçok insan bugün bu mutluluğu bizimle yaşamaya geldi. Allah hepsinden razı olsun" dedi.