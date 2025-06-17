Yavrularını ağzıyla ofise taşıyan anne kedi yürekleri ısıttı

Anne kedinin yavrularını iş yerine taşımasına izin veren 23 yaşındaki Kaan Pırlant, "Daha önceden ofisin yan tarafında harabe bir yer vardı. Orada doğum yapmıştı. Sonrasında yavrularının hepsini kaybetti. Hatta bir ölü yavrusunu babamın yanına getirip bırakmıştı. Bir süre sonra tekrar hamile kaldı ve yine doğum yaptı. Ancak bu kez, önceki kötü tecrübesinden dolayı orayı güvenli bulmadı ve doğumdan sonra yavrularını ofise taşımaya başladı. Şu anda dört yavru kedi zaman zaman bizimle birlikte oluyor. Açıkçası ilk başta yavruların canlı olduğunu düşünmedim. Çünkü daha önce ölü bir yavru getirmişti. Ama sonrasında yavrulardan biri miyavlayınca şaşırdım ve hemen telefonumu çıkarıp bu anı kayıt altına aldım. Daha önceden yavrularını kaybettiği için babam sık sık 'yavrularını buraya getir, burası daha güvenli' diyordu. O sözlerden birkaç gün sonra anne kedi gerçekten de yavrularını getirdi. Yavrularını getirmeden önce de burada 2-3 tane daha kedi vardı; siyah-beyaz olanlar da dahil. Onlar gelip mama ve su ihtiyaçlarını karşılayıp gidiyorlardı. Ancak anne kedi doğum yaptıktan ve yavrularını buraya getirdikten sonra, diğer kedilerin yaklaşmasına izin vermiyor. Şu an ofisin içerisinde dört yavru var" şeklinde konuştu.