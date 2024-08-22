Yeni av sezonu başlıyor, balıkçılar 'Vira bismillah' demek için gün sayıyor: Palamut yılı olacak

Yaz boyunca tersanelerde teknelerin sörveylerini yaptırdıklarını, ağlarını elden geçirdiklerini belirten Karabiber, şöyle devam etti:





"Sezona hazırız. 1 Eylül itibarıyla Allah nasip ederse denizde olacağız. Geçen sezon beklentimizi tam yüzde 100 karşılamadı ama yüzde 80'ini karşılamış durumdaydı. Bu yıl yine tarihi bir avcılık bekliyoruz. Çok uzun yıllardır denizlerde olduğumuz için denizi çok iyi gözlemleriz. Karadeniz'de arkadaşlarımız var, onlar da gözlemliyor. Özellikle palamutta bu yıl tarihi bir popülasyon bekliyoruz ve gözlemliyoruz. Çok palamut olacak. Tabii sadece palamut değil, bu yıl lüferde de çok iyi rakamlar bekliyoruz. Lüfer geçen yıl da iyi olmuştu, bu yıl da çok bol olacak."