Yenibosna'da çalışmalar başladı: 75 gün sürecek

Muhammed Kılıçalp, "75 günden daha fazla sürer. Biz de çekmeye razıyız böyle, her gün Bakırköy'e gidiyorum. Hadımköy'den mal dağıta dağıta Bakırköy'e geliyorum. Bu yolu tekrar geri döneceğim" şeklinde konuştu.





Metin Yüce ise "Bana göre gece çalışmaları lazım. Bu sıcakta insanlar bunu çekmemeli" ifadelerini kullandı.