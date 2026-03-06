Yeni Şafak
Yer: İstanbul Kartal! Kırmızı ışıkta geçen otomobil TIR’a çarpıp durağa daldı

12:026/03/2026, Cuma
DHA
Kartal Sahilyolunda kırmızı ışıkta geçen otomobil TIR’a yandan çarptı. Otomobil daha sonra kaldırıma çıkarak otobüs durağına çarptı. Durakta kimsenin olmaması faciayı önlerken, kazada otomobil sürücüsü yaralandı. O anlar başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Kartal Atalar Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Pendik istikametinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre sahilyolunda araçlar için kırmızı ışık yandığı sırada, sırada seyir halinde olan otomobil TIR’a hızla çarptı.


Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil durağa girdi.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Sürücü ilk müdahalenin ardından daha sonra hastaneye kaldırdı.


Kaza sırasında otobüs durağında kimsenin olmaması facianın önüne geçti.


Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaza araç kamerasında

Diğer yandan kaza anı başka bir otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde otomobilin kırmızı ışıkta durmadan hızla ilerlediği ve o sırada dönüş yapan TIR' a çarptığı anlar görülüyor. Görüntülerde hızla ilerleyen otomobilin kaldırıma çıkıp durağa çarptığı anlar da yer alıyor

