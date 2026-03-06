Yer: İstanbul Kartal! Kırmızı ışıkta geçen otomobil TIR’a çarpıp durağa daldı

Kaza araç kamerasında

Diğer yandan kaza anı başka bir otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde otomobilin kırmızı ışıkta durmadan hızla ilerlediği ve o sırada dönüş yapan TIR' a çarptığı anlar görülüyor. Görüntülerde hızla ilerleyen otomobilin kaldırıma çıkıp durağa çarptığı anlar da yer alıyor.