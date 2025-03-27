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Yer Kütahya: Yolcu otobüsünde piton bulundu

Yer Kütahya: Yolcu otobüsünde piton bulundu

12:4327/03/2025, Perşembe
DHA
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<p>Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle 23 Mart'ta kentteki polis kontrol noktasında, İstanbul- Antalya seferini yapan şehirlerarası otobüsü durdurdu.</p>
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle 23 Mart'ta kentteki polis kontrol noktasında, İstanbul- Antalya seferini yapan şehirlerarası otobüsü durdurdu.

Kütahya'da durdurulan yolcu otobüsünde, karton kutu içerisinde piton ele geçirdi. Yılan Eskişehir'deki hayvanat bahçesine teslim edilirken, gönderen ve alıcının tespiti için çalışma başlatıldı.

Aramalarda, kime ait olduğu belirlenemeyen karton kutu içerisinde piton cinsi yılan bulundu.

Yılan, bölge müdürlüğüne bağlı Kütahya DKMP ekibi tarafından teslim alındı.

Kütahya Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen yılan, daha sonra Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvanat bahçesine teslim edildi.

Yılanı gönderen ve alıcının tespiti için çalışma başlatıldı.

#Kütahya
#Piton
#Yolcu Otobüsü

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