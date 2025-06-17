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Yıkım sırasında facia: Çöken binadan iş makinesi operatörünün cansız bedeni çıkarıldı

Yıkım sırasında facia: Çöken binadan iş makinesi operatörünün cansız bedeni çıkarıldı

22:4017/06/2025, Salı
IHA
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde hasar alan ve kontrollü yıkımı yapılırken iş makinesinin üzerine çöken binanın enkazından operatörün cansız bedeni çıkarıldı.

Olay, merkez Onikişubat ilçesi Şeyh Edebali Bulvarı'ndaki kontrollü yıkım sırasında meydana geldi. 6 Şubat depremlerinde orta hasarlı olarak tespit edilen bir binanın yıkımı için bugün çalışma başlatıldı.

İş makinesi ile süren kontrollü yıkım bir anda kontrolden çıktı. İş makinesinin yıkıma devam ettiği anda, bina olduğu gibi operatörün içinde bulunduğu kepçenin üzerine çöktü. 

Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu enkaz altındaki iş makinesinden operatör Ömürcan Akyürek'in cansız bedenine ulaşıldı. 

Enkazdan çıkarılan Akyürek'in cansız bedeni ambulansa alınarak hastane morguna gönderildi.

Binanın çökme anı kameralara da saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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