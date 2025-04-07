Yıllardır yapılıyor: Yusufeli'de boğalar güreşe hazırlanıyor

"Boğa güreşleri Artvin'in kültürü oldu"





Yıllardır boğa yetiştiriciliği yapan Dursun Sağlam, boğa güreşleri festivallerinin Artvin'in kültürü olduğunu belirterek, “15 yaşımdan beri Artvin'de ve ilçelerde boğa yetiştiriyorum. Bu işle uğraşıyoruz. Bu iş Artvin'in kültürü oldu. Onlara bakmak ve ilgilenmek çok önemli. Bir sporcuya bakar gibi eğitim veriyoruz. Emeksiz bir şey olmuyor. Yakında festivallerimiz var. 800 kilogramlık bir baş pehlivan boğam var. Kilosunda ideal bir hayvan. 800 kilogramın üzerinde olan boğalarımız da var. Mutlaka ot, arpa, fındık, pekmez veriyoruz. Ona enerji verebilecek her türlü besini yediriyoruz. Yağlı yayla otlarından, farklı yem çeşitlerinden ve yöresel ürünlerden de yediriyoruz. Bu bir gönül işi, severek yapıyoruz. Allah nasip ederse kazanacağız” dedi.