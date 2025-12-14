Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yüksek sesli müzik açan trafik magandalarına ağır ceza: 14 günde 1,5 milyon lira ceza kesildi

Yüksek sesli müzik açan trafik magandalarına ağır ceza: 14 günde 1,5 milyon lira ceza kesildi

10:3414/12/2025, Sunday
DHA
Sonraki haber

İstanbul Beşiktaş'ta polis ekipleri, cadde ve sokaklarda yüksek sesli müzik açarak çevreye rahatsızlık veren sürücülere ilgili uygulama yaptı. 14 günde yapılan denetimlerde, 157 sürücüye toplam 1 milyon 500 bin lira para cezası uygulandı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Kasım-14 Aralık arasında Vişnezade Mahallesi’nde bulunan Süleyman Seba Caddesi, Şair Nedim Caddesi ve Beşiktaş Caddesi'nde uygulama yaptı. Durdurulan araçlarda sürücülere ve yolculara Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapıldı; sorgulamalarda aranması bulunan kişilere yönelik adli işlem başlatıldı. 

Eğlence mekanları da denetlendi

Denetimlerde ayrıca bölgedeki eğlence mekânları da kontrol edildi.Denetimler sırasında iş yerlerinde 'Kapalı alanda tütün tüketimi', 'Mesul müdür bulundurmama' ve evrak eksiği gibi ihlaller nedeniyle tutanak düzenlendi.

'Trafik işaret ve levhalarına uymamak', 'Yasak park alanlarını kullanmak', 'Araçlardan çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik yayını yapmak', 'Ters yönde araç kullanmak', 'Koruma başlığı takmamak', 'Plakanın okunmasını engellemek', 'Alkollü araç kullanmak' ve 'Araçla tehlikeli manevra yapmak' gibi ihlaller nedeniyle sürücülere cezai işlem uygulandı.

Diğer yandan caddede yüksek sesli müzik açarak ilerleyen sürücünün polis ekiplerine yakalandığı anlar kameraya yansıdı.

Yapılan çalışmalarda toplam 157 sürücüye cezai işlem uygulandığı, tüm uygulamaların genel toplamında sürücülere 1 milyon 500 bin lira para cezası kesildiği öğrenildi.

#Beşiktaş
#Trafik Magandaları
#yüksek ses
#denetim
#polis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kamuya yeni personel alımı duyuruları yayımlandı: KPSS’li–KPSS’siz memur, sözleşmeli ve kadrolu alım yapan kurumlar