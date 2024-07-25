Yusufeli Barajı ve HES'te dolu savak testleri yapıldı

Balta, Yusuffeli Barajı'nın tamamlanmasının ardından gelinen sürece ilişkin ise şunları söyledi:





"22 Kasım 2022 tarihinde su tutulmaya başlanılan Yusufeli Barajı'nda elektrik enerjisi üretimi için ıslak testlere 25.08.2023 tarihinde başlanılmıştır.

02.11.2023 tarihinde Ünite-3 ün geçici kabulü ve EAÜŞ devri yapılması ile birlikte Yusufeli Barajında ticari üretim çalışmasına başlanılmıştır.

12.12.2023 tarihinde Ünite-2 ve 07.03.2024 tarihinde de Ünite-1 in geçici kabulü ve EAÜŞ devri yapılması ile Yusufeli Barajı'nda tam kapasite ile üretime geçilmiştir.

Elektro-Mekanik teçhizat çalışmalarında tüm ünitelerin geçici kabulleri yapılmış olup, EÜAŞ devirleri tamamlanmıştır.

08 Temmuz 2024 tarihi itibarı ile Yusufeli Barajı'nda toplam bir milyar 200 milyon kWh elektrik enerjisi üretilmiştir. Bunun ekonomiye katkısı bugün itibariyle 2,7 milyar TL'dir.