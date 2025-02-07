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Yusufeli'nde 'kayan viyadük' için ölçüm cihazları takıldı

Yusufeli'nde 'kayan viyadük' için ölçüm cihazları takıldı

10:427/02/2025, Cuma
IHA
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Artvin-Erzurum karayolu üzerinde Yusufeli Barajı kapsamında yapılan Şilenkar Viyadüğü'nde devam eden kaymalar ve çatlamalar için ölçüm cihazları takılarak, sondaj çalışması yapıldı.

Yusufeli Barajı kapsamında Artvin-Erzurum karayolunun 75. kilometresinde yapılan 530 metre uzunluğundaki Şilenkar Viyadüğü önceki yıl hizmete açıldı.

Aynı zamanda Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan güzergahlardan biri olan viyadük üzerinde Nisan 2024 yılında kaymalar ve çatlamalar meydana geldi.

Viyadük üzerinde bulunan şeritler kaymadan kaynaklı kıvrımlı hale gelirken, yer yer gözle görülür açılmalar da oluştu. Baraj gölü sonrası yaşanan kaymadan kaynaklı olduğu belirtilen çatlamalar için Karayolları Bölge Müdürlüğü teknik ekipleri inceleme başlattı. Sondaj çalışmasının yanı sıra takılan ölçüm cihazları ile viyadüğün takibi devam ediyor.

Bölge sakinlerinden Ozan Çakmakoğlu, "Bu viyadükte 8 ay önce çatlama ve kaymadan dolayı zemin etüdü yapıldı. Sonradan bir gelişme olmadı, hatta çatlamalar arttı. Çatlaklar günden güne devam ediyor. Hem uluslararası bir yol hem de köyümüzün yolu olduğu için akıbetini merak ediyorum" dedi.

#Artvin
#Erzurum
#Yusufeli Barajı
#Şilenkar Viyadüğü

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