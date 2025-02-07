Yusufeli'nde 'kayan viyadük' için ölçüm cihazları takıldı

Bölge sakinlerinden Ozan Çakmakoğlu, "Bu viyadükte 8 ay önce çatlama ve kaymadan dolayı zemin etüdü yapıldı. Sonradan bir gelişme olmadı, hatta çatlamalar arttı. Çatlaklar günden güne devam ediyor. Hem uluslararası bir yol hem de köyümüzün yolu olduğu için akıbetini merak ediyorum" dedi.