Yüzde 65'ini devlet ödeyecek

Kırmızı etin yüzde 90'ı yerli üretim

Kırmızı et üretimiyle ilgili yanlış algıya dikkat çeken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Tükettiğimiz kırmızı etin hepsi ithal ediliyor sanılıyor. Oysa Türkiye, et ihtiyacının yaklaşık yüzde 90’ını kendi karşılıyor” dedi. Yumaklı, Türkiye’nin tohumda dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldığını da ifade etti.