Kırmızı etin yüzde 90'ı yerli üretim
Kırmızı et üretimiyle ilgili yanlış algıya dikkat çeken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Tükettiğimiz kırmızı etin hepsi ithal ediliyor sanılıyor. Oysa Türkiye, et ihtiyacının yaklaşık yüzde 90’ını kendi karşılıyor” dedi. Yumaklı, Türkiye’nin tohumda dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldığını da ifade etti.
Evlerin yüzde 65’ini devlet ödeyecek
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde yapılan 455 bin afet konutunun ödeme şartlarında müjdeyi verdi: Altyapı dahil konut fiyatlarının yüzde 65’ini devletimiz ödüyor. Dahası 2 yıl ödeme almayacağız. Vatandaşımız 18 yıl aynı fiyatla ödeyecek. 3+1 konutlarımız için ayda 8 bin 750 lira taksit ödenecek. Bu fiyat 18 yıl sabit yani faizsiz olacak.
Olmak ya da olmamak
Kadrosuna kattığı isimlerle gücünü artıran Beşiktaş, önümüzdeki süreçte yönetimin ve teknik heyetin durumunu belirleyecek maçlara çıkacak. Kartal’ın, bir ay içinde oynayacağı 6 karşılaşma, Avrupa hedefi için büyük önem arz ediyor.