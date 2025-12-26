Yüzyılın Konut Projesi'nde nefesler tutuldu: 500 bin sosyal konut için ilk kura tarihi ve şehri belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ tarafından hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesinde kura sürecinin başlayacağı tarihi açıkladı. İlk kura heyecanının 29 Aralık'ta Adıyaman'da yaşanacağını belirten Kurum, deprem bölgesindeki inşa çalışmalarında gelinen son noktayı da paylaştı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yürütülen yoğun çalışmaları değerlendiren Bakan Kurum, "asrın felaketi"nin yaralarını sarmak adına verdikleri sözleri tutmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Cumartesi günü düzenlenecek törenle önemli bir eşiğin daha aşılacağını belirten Kurum, Ntv'de yaptığı açıklamada bölgedeki konut teslimatlarına ilişkin şu bilgileri verdi:
"455 BİNİNCİ KONUTUN ANAHTARI CUMARTESİ TESLİM EDİLECEK"
"Bugün geldiğimiz noktada hamdolsun inşallah cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 455 bininci konutumuzun anahtarlarını teslim edeceğiz." diyen Kurum, 11 ilde yürütülen seferberliğe dikkat çekti. Kurum sözlerine şöyle devam etti:
"Bu bir seferberlikti. Dünyada da bunun eşi benzeri yok. O felaket sonrasında çok büyük acı yaşadık. Milletimize de sözler verdik, 'son afetzede kardeşimiz evine girene kadar deprem bölgesinden ayrılmayacağız, milletimizi yalnız bırakmayacağız' dedik ve o gün bugündür çalışıyoruz, çabalıyoruz. Hamdolsun milletimize mahcup olmadık."
Bölgede sadece bina değil yaşam alanları inşa ettiklerini vurgulayan Kurum, 2 yıl gibi kısa bir sürede 3 bin 481 şantiyede, 200 bin kişilik dev bir kadroyla topyekün bir kalkınma hamlesi gerçekleştirdiklerini belirtti.
HANGİ İLDE KAÇ KONUT TESLİM EDİLECEK?
Bakan Kurum, Hatay'da 153 bin 755 konutun tamamlandığını belirterek, diğer illerdeki teslimat sayılarını şöyle sıraladı:
"Malatya, yine depremde çok ağır hasar alan illerimizden bir tanesi. Orada da yaklaşık 80 bin konutun teslimi ve kurasını gerçekleştireceğiz. Depremin merkez üssü Pazarcık ve ilçelerinin de yoğun bir şekilde etkilendiği Maraş'ımızda 74 bin bağımsız bölümün kurasını çekeceğiz. Adıyaman'ımızda da 43 bin bağımsız bölümün, yine Gaziantep Nurdağı, İslahiye'de 31 bin konutu orada teslim ediyor olacağız. Diyarbakır'ımız yine 17 bin konutla depremden etkilenen illerimizden bir tanesi. Elazığ'da 15 bin, Şanlıurfa'da 13 bin 400, Osmaniye'mizde 12 bin 500, Adana'da 12 bin, Kilis'te 2 bin 500, Tunceli'de 298, Kayseri'de 288, Sivas'ta 164 ve Bingöl'de 89 olmak üzere 455 bin konutu inşallah depremzede kardeşlerimize cumartesi günü buluşturmuş olacağız."
SOSYAL KONUT PROJESİNDE SÜREÇ BAŞLIYOR
Yüzyılın Konut Projesi'ne dair beklenen açıklamayı da yapan Kurum, 5 milyon 300 bin geçerli başvurunun olduğu projede kuraların 29 Aralık’ta başlayacağını duyurdu.
En çok başvurunun İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldiğini hatırlatan Kurum, sürece ilişkin şu detayları paylaştı: "İstanbul'a 100 bin konut yapıyoruz, Ankara'ya 30 küsur bin, zannedersem İzmir'e 18 bin. 1 milyon 326 bin gencimiz umutla bu projeye başvurdular. 29 Aralık'ta ilk kuramızı çekeceğiz. Bunu da ilk Adıyaman'daki konutlar için çekeceğiz. Deprem bölgesinden başlayacağız ve mart ayının içine kadar da kuralarımız devam edecek. İlk teslimatlarımız da Mart 2027 dedik ama 2026 içerisinde teslim edeceğimiz konutlar var. Deprem bölgesine ekstra kontenjan ayırdık. İstiyoruz ki burada ağır hasar görmüş, evi olmayan dar gelirli vatandaşlarımız da ev sahibi olsun."
İSTANBUL İÇİN DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI
İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmalarına ve fahiş kira sorununa da değinen Bakan Kurum, 15 bin kiralık konut uygulaması ile piyasayı dengelemeyi amaçladıklarını belirtti. "Yarısı Bizden" kampanyasının başarısına değinen Kurum, şu çağrıda bulundu:
"Yarısı Bizden kampanyasıyla 80 bin vatandaşımız evini dönüştürdü. Bunu devam ettireceğiz. Buradan da milletimize çağrı yapmak istiyorum, 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla kentsel dönüşüm projeleriyle gelin el birliğiyle İstanbul'umuzu dönüştürelim, ülkemizi dönüştürelim."
Bakan Kurum son olarak, devletin sadece deprem bölgesinde değil, Karabük, İzmir, Bilecik ve Balıkesir'deki yangın ve deprem gibi afetlerde de vatandaşın yanında olduğunu vurgulayarak, Cumartesi günkü törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakı ortaklarının da katılacağını bildirdi.