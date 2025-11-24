Zeugma Mozaik Müzesi'ne ziyaretçi akını

İhalesi yapıldı. Mars Heykeli'miz var müzemizde. Mars Heykeli'nin bulunduğu yere bir teras yapacağız. Mars Heykeli dünya sanat tarihi açısından çok önemli. Yapılacak olan bu teras ile ziyaretçilerimiz, Mars Heykeli'ne çok daha yakından bakabilme imkanı bulacak. Yıl bitmeden bu teras yapılarak, ziyaretçilerimizin hizmetine sunulacak. Şu anda Roma salonları ve Bizans salonları arasındaki geçişini sağlayan köprüde bir tadilatımız var. Asma köprünün bulunduğu alandaki tüm zeminler yenileniyor" dedi.