Zonguldak'ta iki katlı binada çıkan yangın, yanındaki binaya da sıçradı. Ekipler, yangın sonrası evde yaptığı kontrollerde, dairede mahsur kalan Metin Darıcı'nın cansız bedenine ulaştı.

1 /7 Yangın, gece saatlerinde Karaelmas Mahallesi Rıza Ulusman Sokak'taki 2 katlı evde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle yangın, kısa sürede büyüdü.

2 /7 Yangın, rüzgarın da etkisiyle yanındaki 3 katlı binaya sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 /7 Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınırken, evde mahsur kalanların olduğu öğrenildi.

4 /7 Alevleri söndüren itfaiye ekiplerinin, yangın çıkan evde yaptığı incelemede Metin Darıcı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

5 /7 Darıcı'nın cansız bedeni, Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangın nedeniyle 2 binada da hasar meydana gelirken, mahalle sakinleri panik yaşadı.

6 /7 Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.