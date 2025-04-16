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Zonguldak'ta 2 katlı binada yangın faciası: 1 kişinin cansız bedeni bulundu

Zonguldak'ta 2 katlı binada yangın faciası: 1 kişinin cansız bedeni bulundu

07:4216/04/2025, Çarşamba
DHA
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Zonguldak'ta iki katlı binada çıkan yangın, yanındaki binaya da sıçradı. Ekipler, yangın sonrası evde yaptığı kontrollerde, dairede mahsur kalan Metin Darıcı'nın cansız bedenine ulaştı.

Yangın, gece saatlerinde Karaelmas Mahallesi Rıza Ulusman Sokak'taki 2 katlı evde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle yangın, kısa sürede büyüdü. 

Yangın, rüzgarın da etkisiyle yanındaki 3 katlı binaya sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınırken, evde mahsur kalanların olduğu öğrenildi. 

Alevleri söndüren itfaiye ekiplerinin, yangın çıkan evde yaptığı incelemede Metin Darıcı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Darıcı'nın cansız bedeni, Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangın nedeniyle 2 binada da hasar meydana gelirken, mahalle sakinleri panik yaşadı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

#Zonguldak
#Metin Darıcı
#Karaelmas Mahallesi
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