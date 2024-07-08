Zonguldak'ta Afgan madenci yakılmış halde bulunmuştu: Kan donduran ifadeler ortaya çıktı

'KİMSE BENDEN BÖBREK İSTEMEDİ'





Duruşmada, bidona benzin veren 2 akaryakıt istasyonu çalışanı ve tutuksuz sanık E.D.'nin ağabeyi ile tercüman eşliğinde aynı ocakta çalışan bir başka Afganistan uyruklu madenci K.B. (53) tanık olarak dinlendi. Tanık K.B., "Sabah Vezir'in eşi beni arayıp, 'Kocam nerede, dünden beri eve gelmedi' dedi. Ben de 'Dün Vezir'in eve gittiğini söylemişlerdi' diye cevap verdim. Enver'i arayıp Vezir'in eve gitmediğini, eşinin beni aradığını söyledim. Enver de ‘Ben nereden bileyim' dedi. Arkadaşlarına sordum. Sonra Enver'i arayıp ‘Adam kayıp, herkes onu arıyor.' dedim. Enver bana ‘Çarşıya gel seninle bir şey konuşacağım' dedi. Türkçe bilmediğim için oğlumu gönderdim. Oğlum, Enver'in ‘Vezir sokakta bulunmuş. Birileri onu bıçaklayıp öldürmüş' dediğini anlattı. Çalıştığımız ocağın kaçak olduğunu biliyordum” dedi.