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Zonguldak'ta bir binada doğal gaz nedeniyle patlama yaşandı: 6 katlı bina mühürlendi

Zonguldak'ta bir binada doğal gaz nedeniyle patlama yaşandı: 6 katlı bina mühürlendi

16:4125/06/2025, Çarşamba
AA
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde doğal gazdan kaynaklanan patlamanın yaşandığı 6 katlı bina tahliye edilerek mühürlendi.

Velioğlu Mahallesi Afetevler mevkisinde dün 6 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede doğal gazdan kaynaklandığı belirtilen patlama sonrası ekipler incelemelerde bulundu.


Bina, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün raporu doğrultusunda mühürlendi. 10 hanenin bulunduğu binada yaşayanlar tahliye edilerek yakınlarının ve komşularının yanına yerleştirildi.z

Patlamanın yaşandığı dairenin duvarlarının yanı sıra bitişiğindeki daireyi birbirine bağlayan oturma odasının duvarının yıkıldığı görüldü. Binanın duvarlarında da yanık izleri oluştu.



Hastaneye kaldırılanlardan Nebahat Topçu ile S.K. taburcu edildi. Vücutlarında yanıklar oluşan C.P. ile A.P. tedavileri için Ankara'ya sevk edildi, diğer yaralılar Y.D, V.M. ve S.D'nin ise tedavileri sürüyor.
















Nebahat Topçu, gazetecilere, patlama sesiyle deprem olduğunu sandıklarını ve çok korktuklarını söyledi.



Kapının önünde yatanları gördüklerini anlatan Topçu, "Vücutları yanıyordu. Söndürmek için uğraştık. Daha sonra kendimizi dışarı attık. Apartman bir anda silkelendi, sanki bomba atılmış gibiydi. Camlar kırıldı" dedi.








Topçu, binanın mühürlendiğini anlatarak, "İçeri giremiyoruz. Kimliklerimiz, eşyalarımız içeride kaldı. Komşumuzda yattık. Bu akşam nerede oluruz bilmiyorum. Apartmanda 10 daire var, hepsi tahliye edildi. Ben ambulansla gittim, eşim burada kaldı. Yaralıları görünce tansiyonum yükseldi. Bir saat önce 'gaz kokuyor' diye komşum kapıyı vurdu. Eşim çarşıdan geldi. Patlama oldu" ifadelerini kulandı.



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