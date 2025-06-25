Zonguldak'ta bir binada doğal gaz nedeniyle patlama yaşandı: 6 katlı bina mühürlendi





Topçu, binanın mühürlendiğini anlatarak, "İçeri giremiyoruz. Kimliklerimiz, eşyalarımız içeride kaldı. Komşumuzda yattık. Bu akşam nerede oluruz bilmiyorum. Apartmanda 10 daire var, hepsi tahliye edildi. Ben ambulansla gittim, eşim burada kaldı. Yaralıları görünce tansiyonum yükseldi. Bir saat önce 'gaz kokuyor' diye komşum kapıyı vurdu. Eşim çarşıdan geldi. Patlama oldu" ifadelerini kulandı.







