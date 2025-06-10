Zonguldak'ta bulunuyor: Tam 350 milyon yıllık! Ziyaretçi rekoru kırdı

Türkiye'nin en uzun onuncu mağarası olan 350 milyon yıllık Gökgöl Mağarası, bayram tatilinde 3 bin 966 kişinin ziyaretiyle rekor kırdı. Kurulduğu 2021 yılından bu yana ilgi odağı olmaya devam eden mağara, 1976 yılında keşfedilen, 2001 yılında İl Özel İdaresi tarafından turizme kazandırılan ve 2021 yılında hayata geçirilen Zonguldak Mağaraları Ziyaretçi Merkezi projesiyle de yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi görüyor.