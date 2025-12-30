Yeni Şafak
Zonguldak'ta buzlanan yolda 5 araç birbirine girdi

Zonguldak'ta buzlanan yolda 5 araç birbirine girdi

10:5330/12/2025, Salı
DHA
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde buzlanma nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme kazada araçlarda hasar oluştu.

Kaza, sabah saatlerinde Ereğli ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Devrek Yolu Caddesi'nde meydana geldi.

Yoldaki buzlanma nedeniyle halk otobüsü, işçi servisi, hafif ticari araç ve 2 otomobil, kayarak birbirine çarptı.




 Kazada araçlarda hasar oluştu. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. İhbarla bölgeye gelen polis ekiplerinin müdahalesi ile araçlar yoldan kaldırıldı.


Araç sürücüleri, hazırlanan kaza tutanağının ardından olay yerinden ayrıldı. Yolda ulaşım normale döndü.


