Zonguldak'ta kan donduran vahşet: 3,5 yaşındaki Efe'yi annesi boğarak öldürdü, ifadesi ortaya çıktı

Zonguldak'ta evinde eşofman ipi ile boğulmuş halde bulunan 3,5 yaşındaki Efe Mahmut Kalfa soruşturmasında, anne Cansever Kalfa (23) oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. İfadesinde, "Öyle bir an aklıma geldi, iple boğdum" diyen Kalfa, adliyeye sevk edildi.
Olay, dün Kilimli ilçesi Belediye Sitesi Mahallesi Hal Caddesi'ndeki 3 katlı bir evin en alt katında meydana geldi. Çöp atmak için dışarı çıkıp, eve dönen Cansever Kalfa, oğlu Efe Mahmut Kalfa'yı boğazına ip dolanmış halde, evin salonunda hareketsiz bulduğunu söyleyerek, komşularından yardım istedi.
Çığlıkları duyup, gelen üst komşu çocuğun boğazındaki eşofman ipini bıçakla keserken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kalfa'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Cansever Kalfa ile eşi M.K. ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Cansever Kalfa, Cinayet Büro Müdürlüğü'nde verdiği ifadede, oğlunu boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Eşi M.K.'nin başkası ile ilişki yaşadığını iddia edip, bu durumu kabullenemediğini söyleyen Kalfa, "Öyle bir an aklıma geldi, iple boğdum" dedi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cansever Kalfa, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheli annenin savcılıktaki işlemleri sürüyor.
BARTIN'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Zonguldak'ta annesi Cansever Kalfa (23) tarafından iple boğulan 3,5 yaşındaki Efe Mahmut Kalfa'nın cenazesi, Zonguldak'tan Bartın'a getirildi. Cenaze aracıyla getirildiği Bartın'ın Akmanlar köyünde babasının ailesinin evinde küçük çocuk için helallik alındı. Çocuğun cenazesi, köy camisinde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
'MAYIS AYINDAN BERİ BUNA İÇERLİYORUM'
İfadesinde, eşi M.K. ile kız kardeşinin mayıs ayında ilişkilerini öğrendiğini ve kabullenemediğini anlatan Cansever Kalfa "Eşim, kardeşimle videolarını bana izletiyordu. Sil dedikçe 'hatıra kalsın' diyerek silmiyordu. Mayıs ayından beri bunu içerliyorum. Olay günü kalkıp, kahvaltı yaptık. Rutin ev işlerini yaptım. Çocuğumun uykusu geldiğini fark ettim, beşiğine yatırdım. Sonra nereden geldiğini bilmediğim bir ip gördüm. Bir anda gözüm döndü, çocuğumun boğazına ipi doladım. Düğüm atıp atmadığımı hatırlamıyorum. Sıkıca doladığımı hatırlıyorum. Sonra çözmeye çalıştım ama çözemedim. Ambulansı da çağırdım" dedi.
BABAYA 'REŞİT OLMAYANLA İLİŞKİ' SUÇUNDAN İŞLEM
Öte yandan ilişki iddiasını araştıran ekipler, ölen çocuğun babası M.K.'nin, C.Ç. (17) ile 3 yıldır ilişkisi olduğunu belirleyerek, 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan işlem başlattı. M.K.'nin mayıs ayından beri bu suçlamayla süren soruşturması olduğu öğrenildi.