Zonguldak'ta kan donduran vahşet: 3,5 yaşındaki Efe'yi annesi boğarak öldürdü, ifadesi ortaya çıktı

'MAYIS AYINDAN BERİ BUNA İÇERLİYORUM'





İfadesinde, eşi M.K. ile kız kardeşinin mayıs ayında ilişkilerini öğrendiğini ve kabullenemediğini anlatan Cansever Kalfa "Eşim, kardeşimle videolarını bana izletiyordu. Sil dedikçe 'hatıra kalsın' diyerek silmiyordu. Mayıs ayından beri bunu içerliyorum. Olay günü kalkıp, kahvaltı yaptık. Rutin ev işlerini yaptım. Çocuğumun uykusu geldiğini fark ettim, beşiğine yatırdım. Sonra nereden geldiğini bilmediğim bir ip gördüm. Bir anda gözüm döndü, çocuğumun boğazına ipi doladım. Düğüm atıp atmadığımı hatırlamıyorum. Sıkıca doladığımı hatırlıyorum. Sonra çözmeye çalıştım ama çözemedim. Ambulansı da çağırdım" dedi.