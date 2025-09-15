2 yılda iş yerine 9 araç çarpan esnaf: Müşteri değil araba gözlüyoruz

Ortalamaya vurduğumuz zaman aşağı yukarı her kazada 50 bin lira toplamda ise 450 bin lira civarında giderimiz olmuştur. İlk biz değiştiriyoruz. Sonrasında şikayetçi oluyoruz ve sigorta da ödemesini yapıyor. Yıpratıyor ama yapacak bir şey yok. Bir oldu, iki oldu normal karşıladık. Birden fazla olunca ister istemez sabır tükeniyor. Müşteri değil, araba gözlüyoruz. Kaza olacak mı, Allah korusun birbirlerine vuracaklar mı diye gözlüyoruz. İş biraz çığırından çıktı."