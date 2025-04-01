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2025 yılının ilk 3 ayında aramızdan ayrılan ünlü isimler

2025 yılının ilk 3 ayında aramızdan ayrılan ünlü isimler

09:021/04/2025, Salı
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<p>İşte 2025 yılının ilk 3 ayında aramızdan ayrılan ünlüler...</p>
İşte 2025 yılının ilk 3 ayında aramızdan ayrılan ünlüler...

2025'in ilk günlerinden beri sanat camiasından gelen vefat haberleri tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Yeni yılın ilk 3 ayında kendi alanlarında tanınan usta isimler aramızdan ayrıldı.

FERDİ TAYFUR

Arabesk müziğinin ünlü ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te bir süredir tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayata veda etti.

BEDİA ENER

Yaprak Dökümü dizisiyle tanınan Bedia Ener de 14 Ocak'ta aramızdan ayrıldı. Usta oyuncunun vefatı, sosyal medya üzerinden "Hoşçakalın, ben melek oldum..." notuyla duyuruldu.

SEZAİ ALTEKİN

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmalarına imza atan sanatçı Sezai Altekin, 31 Ocak'ta 79 yaşında hayatını kaybetti.

KAHTALI MIÇE

Türk Halk Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe (72), 15 Şubat 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

EMİN GÜMÜŞKAYA

Çocuklar Duymasın'ın "Seyyar Tayyar"ı usta oyuncu Emin Gümüşkaya, 18 Şubat 2025'te hayatını kaybetti.

EDİP AKBAYRAM

"Güzel Günler Göreceğiz", "Aldırma Gönül", "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz", “Bekle Bizi İstanbul” gibi şarkılarıyla tanınan Edip Akbayram, 2 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti.

ŞİNASİ YURTSEVER

Bir süredir mide kanseri ile mücadele eden oyuncu Şinasi Yurtsever, tedavi gördüğü hastanede 13 Mart tarihinde hayatını kaybetti.

OSMAN SINAV

Kurtlar Vadisi, Acı Hayat, Deli Yürek ve Ekmek Teknesi gibi yapımların yönetmeni Osman Sınav, 20 Mart 2025 tarihinde 69 yaşında hayatını kaybetti.

FİLİZ AKIN

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Filiz Akın, 21 Mart'ta hayata veda etti. Ünlü isim, vasiyeti sonrası 22 Mart'ta sessiz sedasız toprağa verildi.

VOLKAN KONAK

Ünlü sanatçı Volkan Konak, KKTC'de konser verdiği sırada rahatsızlandı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 31 Mart'ta 58 yaşında hayatını kaybetti.

#Ferdi Tayfur
#Bedia Ener
#Filiz Akın

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